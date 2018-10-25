На Западе сообщили о получении Египтом российских сверхзвуковых ракет

ВВС Египта получили российские сверхзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» средней дальности вместе с истребителями МиГ-29М/М2, сообщает Janes.

Журналисты сделали такой вывод из фотографий пресс-службы президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, передает «Интерфакс». На снимках египетский президент стоит с военнослужащими ВВС Египта перед двухместным истребителем МиГ-29М/М2 и размещенными рядом двумя ракетами Х-31.

В статье подчеркивается, что ракеты могут являться противокорабельными Х-31АД с дальностью действия 120-160 км либо противорадиолокационными Х-31ПД с дальностью действия 180-250 км.

Напомним, в августе 2016 года сообщалось, что Россия и Египет заключили контракт на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 со сроком исполнения соглашения до 2020 года.