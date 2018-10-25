Нурмагомедову выплатят часть гонорара за бой с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) решила выплатить российскому бойцу ММА Хабибу Макгрегору половину гонорара за бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Члены комиссии проголосовали за выплату россиянину 1 млн долларов, сообщает ESPN. На заседании также заявлялось, что Макгрегору не стали бы выплачивать его гонорар в 3 млн долларов сразу, если бы комиссия получила полное видео инцидента после боя в день принятия решения.

Кроме того, комиссия решила расширить круг обвиняемых, включив в нее всех, кто участвовал в драке и имеет лицензию NSAC, сообщает «Спорт-Экспресс».Новыми фигурантами стали секунданты Нурмагомедова – бойцы UFC Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Также будет рассмотрено участие в инциденте менеджера Нурмагомедова Али-Абдель-Азиза и менеджера Макгрегора Оди Аттара.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокацию вступил в драку за пределами ринга. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Нурмагомедова и Макгрегора из-за инцидента, произошедшего после их боя. Кроме того, выплата гонорара российскому бойцу была заморожена.