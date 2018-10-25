Путин назначил врио губернатора Забайкальского края

Президент Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Забайкальского края Ждановой Н.Н. о досрочном прекращении полномочий … постановляю … назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Забайкальского края», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку 11 октября.

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