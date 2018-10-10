Глава Забайкалья Жданова подала в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку, сообщает пресс-служба главы региона.

Жданова отметила, что это «не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», передает РИА «Новости».

Она объяснила свое решение «внутренними мотивами и новыми перспективами».

Наталья Жданова поблагодарила жителей региона и попросила прощения на ошибки, добавив, что «работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время – каждый день», сделала «все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья».

Известно, что руководить регионом будет первый заместитель краевого правительства Александр Кулаков, пока президент России Владимир Путин не назначит врио.

Жданова стала главой Забайкалья в феврале 2016 года, сменив подавшего в отставку Константина Ильковского. В сентябре 2018 года она победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.