Зачем Кремль сменил половину российских губернаторов

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...

Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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    Как сильно Россия зависит от доллара

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Зачем Кремль сменил половину российских губернаторов

          За два года глава государства поменял руководителей почти в половине регионов России   12 октября 2018, 18:10
          Фото: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/
          ITAR-TASS/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Подали в отставку главы еще трех регионов – Башкирии, Курской области и Забайкальского края. Таким образом, за две недели сменилось руководство 11 губерний из 85. Всего в этом году власть обновилась уже в 19 субъектах Федерации, а за два года смена коснулась практически половины регионов страны. В чем цель таких беспрецедентных изменений в региональной элите?

          Последние отставки коснулись одного из двух долгожителей губернаторского корпуса – курского Александра Михайлова, одной из трех женщин – глав регионов Натальи Ждановой из Забайкальского края и главы одной из крупнейших национальных республик Рустема Хамитова из Башкортостана. В Курск и Уфу Путин уже назначил исполняющих обязанности – Романа Старовойта и Радия Хабирова.

          В результате серия отставок, начавшихся 26 сентября, затронула уже 11 регионов. И это за две недели. А если посмотреть с начала года, то получится 19. Но лучше взять цифру за два года – именно столько времени прошло со смены внутриполитического блока администрации президента России и прихода в нее Сергея Кириенко. Тогда получится 39 регионов – то есть почти половина из российских 85. И 2018 год еще не закончен.

          То есть мы имеем дело с совершенно четким курсом Кремля на обновление губернаторского корпуса как такового. Ведь таких масштабных изменений, то есть замены практически половины глав регионов, в нем не было с начала 90-х, когда Борис Ельцин назначал глав администраций в ставшей после развала СССР самостоятельной Российской Федерации.

          Но там такое массовое обновление объяснялось необходимостью покончить с властью первых секретарей обкомов КПСС, заменив их на чиновников, лояльных российскому руководству. Сейчас речь идет совсем о другом.

          Хотя система губернаторской власти в России вроде бы устоялась за последние годы, сейчас мы наблюдаем переход к совершенно новому этапу ее функционирования. До этого она прошла через три главных этапа.

          Не считая «нулевого цикла» с назначениями сверху (в большинстве регионов), который закончился к 1996 году, можно выделить три главных периода.

          Прямые выборы губернаторов – с середины 90-х до 2004 года. В это время никакой кадровой работы Кремля по подготовке губернаторов не могло быть в принципе. Потому что президент Ельцин и его администрация не вели никакой стратегической кадровой работы, не только в регионах, но и в Москве. А первый срок Владимира Путина был посвящен восстановлению управляемости страной как таковой. В том числе и через приучение существующих региональных элит к выполнению федеральных законов и работе в единой вертикали власти.

          Назначения губернаторов – с 2005 по 2011 годы. В эти годы губернаторов выбирали региональные законодательные собрания – по представлению президента. За эти годы губернаторский корпус обновился очень серьезно – собственно говоря, главной целью этого периода и была замена некомпетентных, не справлявшихся или просто коррумпированных глав регионов на нормальных управленцев, связанных с регионом или нет. Однако тут терялась связь с избирателями: потому что назначенный глава отвечал перед президентом и местным парламентом (зачастую бывшим просто собранием различных кланов региональных элит), но не напрямую перед жителями своего региона.

          Поэтому с 2012 года начался третий этап – возвращение к прямым выборам. При этом в стране активно пошел и процесс национализации элиты как таковой – с отучением ее от двойной лояльности, жизни на две страны и прочего. Мало уже было быть хорошим управленцем, нужно было еще и доказать свое умение слушать и слышать людей. И хотя тот же Народный фронт всячески принуждал губернаторов по-настоящему работать с населением, далеко не все прислушивались, а многие просто не умели это делать.

          Частью процесса национализации элиты был и переход к стратегической кадровой работе с номенклатурой – ее начали выращивать и вести, отбирать и продвигать. Это касалось всех уровней власти, и особенно региональной. Началось выстраивание карьеры чиновника – с перемещением его по горизонтали, из региона в центр и обратно с повышением. Подобный метод применялся в СССР, используется он сейчас и в Китае – но возвращение его в отечественную практику стало знаковым моментом для всей кадровой политики Кремля.

          Начиная с 2016 года эта работа была поставлена уже на поток. Не просто формирование кадровых резервов и лифтов, но и специальные программы обучения и подготовки кадров. А в прошлом году был начат кадровый проект «Лидеры России» – для вовлечения в управленческую работу самых разных и ярких самовыдвиженцев. Учитывая федеративное устройство России и наши необъятные просторы, понятно, что регионы являются не только главным источником для рекрутирования управленцев, но и идеальной площадкой для их обкатки и роста.

          При этом речь идет не просто о новой волне губернаторского призыва – а о принципиально новых правилах формирования регионального руководства. Все уже отмечали, что очень многие из новых глав регионов прошли «кремлевские курсы» – но важнее всего то, что они попали на них не по блату или квоте, а в силу своих личных качеств.

          И, получая назначения в регионы, они должны будут доказывать центру свои управленческие таланты не только цифрами отчетов, но и умением выстроить работу с региональными кадрами точно по таким же принципам, как Кремль выстраивал с ними.

          То есть тянуть наверх и опираться на честных и неравнодушных профессионалов, а не попадать в зависимость от сложившихся региональных кланов и элитных группировок. И уметь добиваться доверия людей – не только на выборах, но и в ходе всей своей работы.

          Это серьезный замах и совершенно другой уровень – но именно такую цель и ставит перед собой Владимир Путин в своей кадровой работе. Нужна не просто новая региональная управленческая элита – нужен четко работающий механизм кадровой работы с номенклатурой как таковой. В которой те же главы регионов уже являются не просто представителями регионов или московскими комиссарами, а частью общероссийского управленческого класса. Людьми, которые могут одинаково эффективно и честно работать как в провинции, так и в Москве.


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