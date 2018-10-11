Причиной отставки курского губернатора назван слишком долгий срок правления

«При нынешнем обновленческом тренде у главы Курской области Александра Михайлова практически не было шансов, потому что сейчас будут «зачищены» все почти старожилы», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Слатинов, комментируя причины, по которым Михайлов решил подать в отставку.

Завкафедрой государственного и муниципального управления Курского государственного университета Владимир Слатинов не исключил, что на федеральном уровне принято принципиальное решение постепенно увольнять всех губернаторов, у которых не осталось перспектив переизбраться, кто превратился в некий «дополнительный раздражитель для населения» - либо в силу своей неэффективности, либо как Михайлов, кто относительно успешен, но создает серьезный «эффект усталости».

По словам Слатинова, за 18 лет своего правления Александр Михайлов не допустил серьезных неудач. Наоборот, достиг многого.

«Михайлов был довольно эффективным губернатором, при нем область развивалась достаточно интенсивно. Мы стали за эти 18 лет ведущим аграрным регионом в Центральном федеральном округе и вообще в европейской России. Например, растениеводство у нас стало даже более развитым, чем в соседней хваленой Белгородской области, – сказал Слатинов. – Колоссальный рывок последнее время по животноводству, очень серьезно развивалась переработка».

Этот аграрный рывок в Курской области совершен на фоне политики импортозамещения в последние годы, пояснил эксперт.

«Инфраструктура и социалка - в очень приличном состоянии. В области промышленной политики – достижения гораздо скромнее, всего несколько десятков средних производств открылось. Тем не менее, тоже определенные локальные успехи были, – продолжает Слатинов. – Плюс ко всему «Металлоинвест» активно модернизирует Михайловский ГОК, и наконец «Росатом» начал строить Курскую АЭС-2. Определенная роль областных властей в проталкивании, лоббировании этого проекта тоже была».

По мнению Слатинова, Михайлову удалось консолидировать курскую элиту. В последнее время никаких серьезных конфликтов здесь не было. «Регион находился в относительно стабильном и устойчивом состоянии, – сказал он. – Конечно, были исключения: например, мы в прошлом году провалили программу капремонта. Но в целом регион не поставлял плохих новостей».

Напомним, Александр Михайлов был избран губернатором Курской области в ноябре 2000 года. Потом дважды переназначался по представлению президента, а в 2014 году как кандидат от «Единой России» вновь был избран губернатором, набрав 66,81% избирателей.

О том, что Александр Михайлов решил подать заявление о сложении полномочий, его пресс-служба сообщила в четверг. Михайлов уже успел поблагодарить свою команду за совместную работу, отметив, что будущим главой области должен стать молодой руководитель. Впрочем, стоит отметить, что президент Владимир Путин отставку Михайлова официально еще не принял.