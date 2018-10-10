Глава Башкирии решил уйти в отставку

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил о решении покинуть пост руководителя региона.

«Я работал для людей и для вас. Я ориентировался на порядочность, честность, ответственность. Что еще скажешь в такие минуты? Я уверен, что поступаю правильно. Башкортостан – замечательная республика, и я счастлив, что вложил свой труд в развитие края», – цитирует Хамитова Bash.news.

По его словам, решение об отставке было принято сейчас, так как новой команде руководства республики необходимо время для завоевания авторитета и подготовки к будущим выборам. В Башкирии необходимо сохранить спокойную обстановку, а интересы жителей должны быть превыше всего, добавил Хамитов.

Хамитов направил обращение об отставке президенту России, передает ТАСС.

«Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», – отметил он.

Хамитов стал президентом Башкортостана в 2010 году. В 2016 году глава республики заявлял, что получил предложение от главы Роснефти Игоря Сечина войти в состав совета директоров Башнефти, но решение пока не принял.