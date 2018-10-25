ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с четверга, 25 октября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный».

Ключевым направлением бизнес-модели «Союзного» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом Центробанком регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, из-за чего к банку применялись меры воздействия, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Кроме того, банк долгое время находился в поле зрения ЦБ в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. Несмотря на проведенную работу снижение объема этих операций не происходило. Более того, в третьем квартале 2018 года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

Данные обстоятельства говорят об отсутствии у руководства банка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.

«Союзный» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 239 место в банковской системе России.

Ранее в четверг Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского «Уралтрансбанка».