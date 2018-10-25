ЦБ отозвал лицензию у московского банка

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Сможет ли уничтожить Америку термоядерный удар по вулкану

Подводный беспилотник, известный как «Статус-6» или «Посейдон», способен вызвать колоссальную волну цунами, направленную на побережье США Фото: Минобороны России/youtube.com
Важнейший ракетный договор между Россией и США – ДРСМД – похоже, уходит в историю. Возможно, вместе с ним будет разорван и СНВ-3. Это означает, что перед Россией вновь, как десятилетия назад, встает вопрос, как обеспечить гарантированное уничтожение заокеанского агрессора в случае начала им ядерной войны. Высказываются и экзотические, и весьма реальные варианты. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          ЦБ отозвал лицензию у московского банка

          25 октября 2018, 08:35

          Текст: Алина Назарова

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          Банк России с четверга, 25 октября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный».

          Ключевым направлением бизнес-модели «Союзного» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом Центробанком регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, из-за чего к банку применялись меры воздействия, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

          Кроме того, банк долгое время находился в поле зрения ЦБ в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. Несмотря на проведенную работу снижение объема этих операций не происходило. Более того, в третьем квартале 2018 года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

          Данные обстоятельства говорят об отсутствии у руководства банка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.

          «Союзный» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 239 место в банковской системе России.

          Ранее в четверг Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского «Уралтрансбанка».


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