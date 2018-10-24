При ДТП в Норвегии пострадали восемь россиян

В среду утром в коммуне Сер-Варангер норвежской губернии Финнмарк произошло ДТП с микроавтобусом, пострадали восемь граждан России, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Микроавтобус съехал с дороги, пассажиры получили различные травмы, передает ТАСС. Все пострадавшие были доставлены в больницу в городе Киркенесе.

Автобус был российским, сообщает NRQ. Причиной ДТП могла стать скользкая дорога.

«Все россияне живы, серьезных травм ни у кого нет, им сообщили, что генконсульство интересуются их здоровьем и они могут обратиться к нам, но пока обращений не поступало», – сообщил вице-консул России в Киркенесе Игорь Лапицкий.

Во вторник в норвежской губернии Тренделаг перед учениями НАТО Trident Juncture в ДТП пострадали четверо американских военных.