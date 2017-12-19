Составлен список разрешенных для чиновников подарков

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым устанавливается перечень допустимых подарков для госслужащих в рамках совершенствования госполитики в области противодействия коррупции.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В справке к законопроекту отмечается, что в данный момент разрешается дарить госслужащим и должностным лицам обычные подарки, если их стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

В новом законопроекте «предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков».

Перечень предполагается зафиксировать в Федеральном законе «О противодействии коррупции».

Так, служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Разрешается принимать цветы.

Предлагается отнести к перечню допустимых «ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами».

Если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю.

Подобные подарки автоматически будут признаваться соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной собственностью, собственностью организаций.

Подарки будут допустимы «в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями».

Напомним, в 2017 году глава Минтруда Максим Топилин назвал уходящей традицией вручение подарков госслужащим, подчеркнув, что тратить государственные средства на подарки вообще не следует.

До этого сообщалось, что после дела экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который получил в дар от главы Роснефти Игоря Сечина корзинку с колбасой и портфель с деньгами, министры и руководители госкорпораций отказываются от любых подарков.