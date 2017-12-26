Топилин заявил о недопустимости тратить госсредства на подарки

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин назвал уходящей традицией вручение подарков госслужащим, и подчеркнул, что тратить государственные средства на подарки вообще не следует.

«Госслужащие не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков, полученных на протокольных мероприятиях или в командировках», – сказал Топилин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что чиновник может оставить себе только подарок стоимостью меньше 3 тыс. рублей. «Мы исходим из того, что от этой практики нужно вообще уходить, не важно, какая это сумма. Я понимаю, когда 8 марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции», – заявил министр.

Он отметил, что на Западе деловой этикет уже давно предполагает, что дарить дорогие подарки не нужно – только символические.

Ранее источники рассказали, что после дела экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который получил в дар от главы Роснефти Игоря Сечина корзинку с колбасой и портфель с деньгами, министры и руководители госкорпораций отказываются от любых подарков.