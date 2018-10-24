Кудрин назвал Фонд развития «черным ящиком»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал Фонд развития инфраструктуры «черным ящиком», объяснив это тем, что к настоящему моменту не определены механизмы распределения средств из этого фонда.

«Механизмы распределения средств из Фонда развития пока не определены, хотя они составляют значительные средства. Пока, к сожалению, для нас Фонд развития – это «черный ящик», хотя декларировалось, что он будет направлен на главные национальные проекты», – сказал Кудрин, передает ТАСС.

Глава СП напомнил, что бюджетом предусматривается дополнительный дефицит в 585 млрд рублей каждый год в ближайшую трехлетку, которые, как указано в законопроекте о федеральном бюджете, будут направляться не только на программы Фонда развития, но и на другие цели.

Такую «неясность в ходе формирования бюджета» он назвал не очень положительным примером, отметив, что в целом он поддерживает формирование Фонда.

Правительство создает Фонд развития инфраструктуры, в который будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП ежегодно. Планируется, что объем этих заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн рублей.