Предложено ввести статью УК за склонение детей к опасным для других действиям

Министерство юстиции России предложило введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к опасным для людей противоправным действиям.

Поправки хотят ввести в статью 151.2 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, в том числе через интернет. До сих пор статья не подразумевала ответственности за побуждение к действиям, которые представляют опасность для других граждан.

«Законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни или здоровья иных лиц», – сообщается на сайте ведомства.

Также Минюст предлагает привлекать к уголовной ответственности по данной статье не с 18, а с 16 лет.

В России участились случаи нападения школьников на своих сверстников и взрослых. В последнее время получает распространение подростковое движение АУЕ, название которого расшифровывается как «арестантский уклад един». Его представители готовятся к тюремной жизни, совершая разбойные нападения, участвуя в грабежах и даже убийствах.

Например, в конце августа банда АУЕ избила в Санкт-Петербурге 16 человек.