На свет появилась зачатая в «Ельцин Центре» двойня

В Екатеринбурге на свет появились два брата, зачатые в Клиническом институте репродуктивной медицины (КИРМ), который находится в «Ельцин Центре».

У одного ребенка вес составил два килограмма и 710 граммов, у другого ­– три килограмма и 70 граммов, рассказала кандидат медицинских наук Елена Маясина Znak.com.

Дети появились на свет с помощью кесарева сечения. Мама малышей чувствует себя хорошо, а новорожденные находятся в больнице на втором этапе выхаживания, поскольку родились чуть раньше срока.

Братья были зачаты благодаря экстракорпоральному оплодотворению, его провели в начале февраля 2018 года в КИРМ.

В 2017 году Российская ассоциация медицинского туризма сообщала, что иностранцы часто едут в Россию за экстракорпоральным оплодотворением, поскольку не во всех странах оно разрешено.