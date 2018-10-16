Ведущая «России 1» объяснила интервью с «погибшей» студенткой

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева объяснила, что девушка, давшая комментарий от лица погибшей студентки из Керчи, не смогла назвать свое настоящее имя.

«Студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя», – сообщила Скабеева на своей странице в Instagram.

По ее словам, реальные имя и фамилия студентки уже известны, кроме того, есть переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал искать свидетелей трагедии.

«Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля, произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась именем погибшей студентки. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе погибшей», – добавила журналистка.

По ее словам, в неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира девушки не было, а официальные списки появились на следующий день. Скабеева не знает, почему студентка колледжа решила представиться чужими именем.

Ранее «Россия 1» отреагировала на скандал вокруг интервью с «погибшей» студенткой. Напомним, на прошлой неделе в Керчи студент напал на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек.