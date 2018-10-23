Юрист объяснил законность соглашения о границе между Чечней и Ингушетией

Юрист Московской коллегии адвокатов Михаил Захаров прокомментировал газете ВЗГЛЯД указ об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

«В соответствии с законом об утверждении соглашения об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, данный нормативный акт установил границы между этими двумя субъектами России. Документ был принят соответствующими органами, был подписан соответствующими лицами и является полностью легитимным и действующим на территории этих двух субъектов и самой России», – заявил Захаров.

По его словам, позиция Конституционного суда Ингушетии, указавшего на то, что якобы данный законопроект не подлежит рассмотрению, «не может считаться оправданной и соответствующей закону». КС Ингушетии в этом случае должен был рассмотреть вопрос о соответствии Конституции тех или иных нормативных актов, но окончательный вопрос о легитимности, о законности любого нормативного акта решает Верховный суд, уверен адвокат.

«Те границы, которые существовали между Ингушетией и Чечней, необходимо было определить исходя из того, что они уже сложились – сложилась определенная система землепользования, система формирования местных муниципальных органов, и данный закон фактически подчеркнул то, что уже было сформировано на местности в ходе длительного периода времени», – сказал Захаров.

Он также отметил, что этот закон полностью основан на регламенте Совета Федерации, где предусмотрена процедура рассмотрения документов и принятия решений, касающихся границ субъектов России.

Адвокат указал на то, что, согласно регламенту, нормативный акт составляется в следующем виде: готовится непосредственно закон, где эти границы определяются, делается детальное описание, которое подписывается высшими должностными лицами субъектов, далее делается обоснование границ, и прикладывается карта местности, где четкой линией наносятся границы между республиками.

«Позиция о том, что необходимо было проведения референдума, в данном случае не оправдана и не основана на нормах действующего законодательства, поскольку речь идет не об изменении, а именно об определении первоначальной границы между субъектами. Нигде в законе, который касается прямо или косвенно процедуры определения либо установления границы субъектов России, не указано, в какой форме воля народа должна быть выражена», – пояснил Захаров.

«Поэтому исходим из общей концепции, что в данном случае воля народа была выражена в виде подписания данного закона. Принятый закон абсолютно своевременный, абсолютно легитимный и правильный», – добавил юрист.

По его мнению, закон был подписан главами республик в интересах граждан и в интересах муниципальных образований, которые сложились на территориях Чечни и Ингушетии, и «подлежит исполнению на территории России и субъектов России, для которых он предусмотрен».

«Единственный орган, который может сейчас на текущей стадии отменить данный закон, это Верховный суд, потому что Конституционный суд не наделен правом оспаривания нормативных актов, утвержденных и принятых в соответствии с законом. Это не входит в его компетенцию. Позиция КС и решение КС может быть лишь в той форме, где они указывают – соответствует ли Конституции данный закон или не соответствует», – подчеркнул адвокат.

Захаров добавил, что «предпосылок для волнений» на самом деле не существует. «Ситуацию используют определенные лица в силу получения своей политической выгоды, пытаются заработать свои политические дивиденды, нагнетая страсти вокруг того, что на самом деле является абсолютно правильным и в интересах жителей обоих субъектов», – заключил юрист.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.