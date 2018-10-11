Минтруд ответил подарившей чиновнику веревку и мыло пенсионерке

Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова заявила, что система социальной поддержки граждан России направлена на обеспечение прожиточного минимума.

«Мне сложно сказать конкретно по этому случаю, по этой гражданке, но система поддержки граждан, государственная социальная помощь, которая включает и региональную поддержку, она направлена на то, чтобы обеспечить необходимый прожиточный минимум в регионе», – цитирует Ельцову РИА «Новости».

По ее словам, уровень жизни северных регионах и центральной России «разнится, безусловно, исходя даже из прожиточного минимума, который мы с вами видим».

На прошлой неделе пенсионерка из Новосибирска подарила региональному министру труда и соцразвития Ярославу Фролову веревку и мыло, после того, как он предложил увеличить прожиточный минимум на 89 рублей. В 2019 году прожиточный минимум в Новосибирской области решили повысить с 8725 до 8814 рублей.

Ранее экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась по собственному желанию.

Чиновница заявляла, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, если соблюдать «макаронную» диету.