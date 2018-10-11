Новосибирского министра «отблагодарили» веревкой и мылом

Пенсионерка из Новосибирска купила «подарки» региональному министру труда и соцразвития Ярославу Фролову, который предложил увеличить прожиточный минимум на 89 рублей.

Среди подарков оказался брусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, спички и пачка соли.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», – сказала пенсионерка у входа в здание регионального минсоцразвития. Видео с заявлением пенсионерки опубликовал «Наш дом Новосибирск».

Однако не совсем понятно, удалось ли вручить подарочный набор чиновнику. После того, как женщина зашла в фойе министерства, охрана остановила оператора, запретив ему снимать.

Ранее экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась по собственному желанию.

Чиновник заявляла, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, если соблюдать «макаронную» диету.