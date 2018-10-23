Китай собрался построить мощнейший в мире коллайдер

Центральное телевидение Китая сообщило о планах строительства в стране мощнейшего в мире коллайдера с длиной замкнутого контура 100 км.

По словам директора Института физики высоких энергий при Академии наук Китая, к 2030 году ускоритель будет обладать светимостью мощностью в 1 млн электронвольт, что создаст наиболее передовые условия для исследований в области новых материалов и ядерной физики, передает ТАСС.

Планируется, что ускоритель будет постепенно модернизирован и к 2040 году его суммарная энергия в системе центра масс налетающих частиц достигнет 100 тераэлектронвольт, что в семь раз больше аналогичного показателя Большого адронного коллайдера (БАК) в Швейцарии.

Стоимость коллайдера оценивается в 35 млрд юаней (около 5,05 млрд долларов).

Напомним, в феврале прошлого года в ЦЕРН заявили о планах по строительству нового коллайдера.