Священник в США в знак протеста перешел из Константинопольской церкви в Русскую

Настоятель Успенского храма в Блуфилде (США, Западная Вирджиния) священник Марк Тайсон в знак протеста против решений по Украине покинул Константинопольский патриархат и перешел в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ).

Он заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей «предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине», передает «Интерфакс».

Эти действия он назвал «аморальными и неканоническими», а ситуацию на Украине назвал «церковной гражданской войной», которой патриарх «дал свое официальное одобрение».

Священник Марк Тайсон уже принят и назначен в клир одной из церквей в Вирджинии.

Напомним, Константинополь признал «каноническими» раскольнические «Украинскую православную церковь Киевского патриарха» и Украинскую автокефальную православную церковь, а также снял анафемы с их глав. Также Константинополь «отменил» решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

После этого Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, в РПЦ также заявили, что патриарх Варфоломей больше не может считаться духовным лидером мирового православия.