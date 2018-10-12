«Иван Грен» прибыл на Северный флот

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» прибыл на главную базу Северного флота в Североморске, сообщает пресс-служба флота.

«БДК прибыл сегодня в Североморск. Плавание корабля проходило в сложных гидрометеорологических условиях», – передает сообщение флота ТАСС.

Отмечается, что экипаж корабля прибыл из Балтийска, обойдя четыре моря. Личный состав и материальная часть БДТ отработали штатно.

В Североморске по случаю прибытия в порт на борту корабля состоялся торжественный митинг, лучшим специалистам экипажа были вручены грамоты.

«Иван Грен» впервые оказался за Полярным кругом, до этого он проходил испытания в Балтийском море и дважды участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге на Кронштадтском рейде Финского залива.

В Североморске корабль пройдет цикл базовой подготовки, после этого ему предстоит выполнить ряд задач в Баренцевом море.

Напомним, БДК «Иван Грен» вошел в состав ВМФ 20 июня. Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что все проблемы с десантным кораблем «Иван Грен» успешно решены.