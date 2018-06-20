БДК «Иван Грен» вошел в состав ВМФ

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» принят в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

После оглашения приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении «Ивана Грена» в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук вручил Андреевский флаг командиру корабля Виктору Васильеву.

Экипаж судна поклялся никогда не спускать флаг перед неприятелем, после чего стяг был поднят, передает ТАСС.

БДК «Иван Грен» является головным кораблем проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он заложен по заказу Минобороны на «Янтаре» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.

БДК этого проекта вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

В начале июня сообщалось, что БДК завершил программу госиспытаний.