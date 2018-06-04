БДК «Иван Грен» завершил программу госиспытаний

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», построенный для ВМФ на судостроительном заводе «Янтарь», завершил программу госиспытаний и в ближайшее время будет передан заказчику, сообщил представитель завода.

«Приемный акт государственных испытаний БДК «Иван Грен» был подписан 2 июня. По завершении ревизии и покраски он будет готов к передаче», – заявил источник ТАСС, отметив, что передача корабля произойдет в ближайшее время.

«Иван Грен» – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро», заложенный по заказу Минобороны на «Янтаре» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Напомним, 30 ноября 2017 года головной большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Иван Грен», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», вышел в море для проведения госиспытаний.

На заводе «Янтарь» 4 мая сообщили, что «Иван Грен» успешно прошел программу морских испытаний и вернулся на завод.