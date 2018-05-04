Десантный корабль «Иван Грен» успешно прошел испытания

Большой десантный корабль «Иван Грен» успешно прошел программу морских испытаний и вернулся на завод, сообщили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

«В четверг, 3 мая, завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля «Иван Грен». Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приемочной комиссии Министерства обороны России», рассказал пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов, передает ТАСС.

Уточняется, что испытания проходили в Балтийском море.

Михайлов отметил, что сейчас корабль стоит в акватории завода, начата ревизия технических средств и окончательная отделка. Планируется передать корабль заказчику до конца мая.

Напомним, в ноябре 2017 года начались испытания головного большого десантного корабля проекта 11711 «Иван Грен».

В начале сентября 2016 года «Иван Грен», завершил этап заводских ходовых испытаний и начал подготовку к очередному выходу в море.

Строительство головного корабля проекта 11711 «Иван Грен» было начало еще в 2004 году, из-за проблем с финансированием и проектированием сроки его сдачи неоднократно переносились. Корабль разработан в ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).