Заболевшего норвежского лыжника подселили к сборной России

Во время национальных сборов по лыжным гонкам в Италии заболевшего спортсмена из Норвегии Петтера Нортуга тренер переселил в отель российской сборной.

«Это странное решение норвежской команды, если они побоялись, что он кого-то заразит. Тут рядом очень много других отелей. У нас тоже один спортсмен заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2 тыс. метров на уровень 600 метров», – прокомментировал поступок норвежцев тренер российской сборной Маркус Крамер.

Позже в тот же отель подъехали сборные Швейцарии и Финляндии. Представители их сборных также выразили недоумение по поводу подселения заразного спортсмена к здоровым лыжникам из нескольких стран, пишет «Комсомольская правда».

«Очень странно, что Норвегия так поступила. Они прекрасно знали, что в этом отеле уже живут сборные России и Финляндии, теперь еще и мы приехали», – поддержал тренера России лидер сборной Швейцарии Дарио Колонья.

Новый сезон стартует у лыжников через месяц: Кубок мира 2018-2019 начнется 24 ноября в Финляндии.