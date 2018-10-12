Кресло Стивена Хокинга собрались выставить на торги

Инвалидное кресло британского физика-теоретика Стивена Хокинга выставят на торги Christie's, сообщают информационные агентства.

На торги выставят 22 предмета, включая книги, научные работы и награды Хокинга, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Предполагаемая стоимость одного из инвалидных кресел, которое собираются продать, составляет 13–19,5 тыс. долларов.

Планируется продать один из пяти существующих экземпляров докторской диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных» 1965 года с подписью самого Хокинга. Приблизительная стоимость – 130–195 тыс. долларов.

Также планируется продать куртку Хокинга, экземпляр его книги «Краткая история времени» с отпечатком пальца автора, сценарий эпизода мультсериала «Симпсоны» с упоминанием Хокинга.

Вырученные средства направят в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.