Аните Цой снова потребовалась операция

Дмитрий Бушуев, концертный директор Аниты Цой, рассказал о причинах госпитализации певицы.

Цой стало плохо в субботу после концерта на Кубани. По пути в аэропорт у певицы случился болевой приступ, пишет «Российская газета».

Бушуев сообщил, что у певицы обострилась желчнокаменная болезнь. Цой нужна операция, концерты «перенесены, но даты пока неизвестны», передает РИА «Новости».

«Вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей», – сообщил Бушуев.