В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Ночью и утром в понедельник в Москве и Подмосковье возможен туман, сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень опасности в связи с этим объявлен в регионе с 21.00 воскресенья до 9.00 понедельника, передает «Интерфакс».