На Украине заявили о беззащитности всех арсеналов от диверсий

На противодиверсионных учениях в августе этого года спецназ ВСУ смог незаметно от охраны проникнуть и совершить учебные диверсии на всех крупнейших украинских арсеналах, заявил военный аналитик Юрий Бутусов.

Он отметил, что под угрозой диверсии находятся три оставшихся стратегических арсенала: 47-й арсенал командования Сухопутных войск в Хмельницкой области, 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов в Черкасской области и 1322-я артиллерийская база боеприпасов в Житомирской области, передает УНИАН.

По его словам, беспокойство вызывает и состояние меньших по размеру складов. Так, в Центральной Украине на один из складов группа спецназа ВСУ, по словам Бутусова, зашла днем, открыто. «Диверсантов» никто не заметил и не досмотрел.

Он также отметил, что в результате взрывов на военных складах Украина потеряла свыше 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов, то есть около 40% всего арсенала.