Украина потеряла при взрывах на военных складах около 40% боеприпасов

В результате взрывов на военных складах Украина потеряла свыше 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов, то есть около 40% всего арсенала, сообщают украинские СМИ.

Журналист Юрий Бутусов в статье для «Зеркала недели» пишет, что за пять лет конфликта в Донбассе, а также на разных учениях потрачено примерно 70 тыс. тонн боеприпасов, то есть «во время войны» расход оказался втрое ниже, чем «на сгоревших складах».

При этом в результате пожаров Украина теряла боеприпасы всех типов: от пистолетных патронов до баллистических ракет «Точка-У», передает РИА «Новости».

Покупка новых боеприпасов за рубежом будет стоить сотни миллионов долларов.

За 19 месяцев взрывы произошли на трех из шести украинских арсеналах стратегического значения.