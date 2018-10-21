Озвучена дата смены экипажа на МКС

Пилотируемые корабли на МКС снова начнут летать 3 декабря, после этого в течение 17 дней экипаж Международной космической станции будет состоять из пяти человек, сообщил источник на Байконуре.

«Назначена дата запуска пилотируемого корабля «Союз МС-11». Это 3 декабря», – передает слова источника «Интерфакс».

По его словам, нынешний экипаж МКС вернется на Землю 20 декабря.

Между тем, в Роскосмосе заявили, что предварительный план запусков кораблей к МКС есть, но точные даты пока не утверждены и еще обсуждаются – все будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдет «разморозка» полетов к МКС, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Роскосмосу предложат три сценария продолжения программы МКС на ближайшие месяцы, каждый из которых подразумевает прибытие на МКС нового экипажа в начале декабря.

11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж «Союза МС-10» был спасен. В субботу стало известно, что спровоцировало аварию.