Подготовлены три сценария продолжения программы МКС

Роскосмосу предложат три сценария продолжения программы МКС на ближайшие месяцы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Сценарии основаны на «баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей». Также учитывается готовность техники в космосе и наземной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

По словам источника, сценарии различаются только датами запусков к МКС – консервация МКС не рассматривается. В качестве базового для каждого из сценариев запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» в начале декабря.

На Байконуре ведется подготовка «Союза», сотрудники РКК «Энергия» работают «практически в три смены».

Сценарии подготовили РКК «Энергия» и ЦУП.