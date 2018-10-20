Британцы вышли на митинг против Brexit

Акция протеста против выхода Великобритании из ЕС собрала в Лондоне более 500 тыс. человек.

Митинг организован общественной кампанией «Голос народа», передает RT.

Протестующие требуют провести повторный референдум о членстве Великобритании в ЕС.

Условия Brexit обсуждались на саммите ЕС в четверг, но прорыва достичь не удалось.

Ранее стало известно, что Евросоюз предложил Британии остаться в Таможенном союзе ЕС на неопределенный срок.

Опросы, проведенные в сентябре, свидетельствуют, что более половины жителей Великобритании в случае повторного референдума по Brexit проголосовали бы против выхода из ЕС.

Первый референдум о Brexit прошел в июне 2016 года, победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.