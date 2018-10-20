Украинская звезда КВН погибла в ДТП под Киевом

В субботу при столкновении автобуса и грузовика под Киевом погибла украинская артистка юмористической передачи «Дизель шоу» Марина Поплавская; еще четверо участников коллектива находятся в тяжелом состоянии, сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Зинкевич сообщил в Facebook, что «в результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров коллектива «Дизель шоу» находятся в тяжелом состоянии – их госпитализировали с различными травмами».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и врезался в грузовик MAZ, передает портал «Вести».

Водителя автобуса задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Марина Поплавская ранее была участницей команды КВН «Девчонки из Житомира».

Являлась актрисой юмористической передачи «Дизель шоу», которая выходит с 2015 года на украинском телеканале ICTV.