Захарова ответила на заявление США о намерении уничтожать российские ракеты

В НАТО не осознают степень своей ответственности и опасность своей агрессивной риторики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности уничтожать новые российские ракеты.

«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики . Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, «ломать и крушить» очень просто, но сложно потом «чинить и восстанавливать». Захарова добавила, что дипломатии США придется немало потрудиться, чтобы восстановить последствия своих ошибок.

«Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», – добавила она.

Ранее Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Россия должна остановить свои секретные разработки запрещенных крылатых ракет, в противном случае США будут стремиться уничтожить их до того, как они начнут функционировать.