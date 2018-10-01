США пригрозили уничтожить разработанные Россией ракеты

Россия должна остановить свои секретные разработки запрещенных крылатых ракет, в противном случае США будут стремиться уничтожить их до того, как они начнут функционировать, заявила посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Она заявила, что США готовы рассмотреть военный удар в случае продолжения Россией развития ракет средней дальности. «Мы будем изучать возможность уничтожить ракету (российскую), которая может поразить любую из наших стран», – передает ее слова Reuters.

Хатчисон добавила, что США несколько лет пытаются «направить России сообщение, что они нарушают договор».

«Мы показали России доказательства того, что они нарушают договор», – заявила Хатчисон.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему в США постоянно обвиняют Россию в «нарушении» договора РСМД.