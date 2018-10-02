Директора музея в Карелии задержали по подозрению в педофилии

Директора Медвежьегорского районного музея в Карелии Сергея Колтырина задержали по подозрению в педофилии, сообщают источники в правоохранительных органах.

«Задержаны двое. Да, один из них директор музея», – приводит РИА «Новости» слова своего источника.

На сайте Следственного комитета Карелии сообщается, что в городе Медвежьегорск в отношении двух мужчин возбудили уголовные дела по статье «Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего». Личности подозреваемых СК не называет.

Согласно версии следствия, в сентябре оба мужчины совершили в отношении несовершеннолетнего действия развратного характера. Один из подозреваемых сознался в совершении преступления во время следственных действий.