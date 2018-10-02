Российского футболиста поймали на допинге

Российский футбольный союз (РФС) объявил о положительной допинг-пробе футболиста, который выступает в Олимп – Профессиональной футбольной лиге, являющейся третьим по силе дивизионом чемпионата России.

«Российский футбольный союз информирует о том, что одна из проб, взятая сотрудниками антидопинговых служб в ходе соревновательного контроля в матче первенства ПФЛ, показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний)», – говорится в сообщении на сайте РФС.

Отмечается, что РУСАДА проводит расследование. По его итогам футболисту будет вынесено наказание. Сам он уже признал свою вину, оказывает содействие в расследовании.

Имя игрока и команда, в которой он играет, не называется.

Подчеркивается, что РФС занимает «непримиримую позицию в отношении любых форм нарушений антидопинговых правил и всегда оказывает и будет оказывать всяческое содействие представителям антидопинговых служб».

Напомним, в отношении российских футболистов расследовали дело о допинге, но в июне его официально закрыли.