Порошенко наградил Болтона именным оружием

Президент Украины Петр Порошенко наградил cоветника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием, сообщают СМИ.

Указ о награждении Болтона «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества» Порошенко подписал 24 августа, когда советник американского президента был с визитом в Киеве, передает «Украинские новости».

«Именное огнестрельное оружие» – это пистолет «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

По данным издания, корпус пистолета изготовлен из конструкционных сталей. Рукоятка выполнена из благородных пород деревьев. Оружие украшено декоративной резьбой. Имя награждаемого выгравировано на пластине.

В то же время положение о награждении именным оружием гласит, что им могут быть награждены офицеры ВС Украины, пограничных войск и других военных формирований, СБУ, органов МВД, а также госслужащие в офицерском звании.

Издание напоминает, что ранее Порошенко вручал именное огнестрельное оружие премьер-министрам Кувейта и Катара, до этого – футболистам, судьям, депутатам.

В конце сентября во время визита в США Петр Порошенко встал на колени у могилы сенатора Джона Маккейна на кладбище Военно-морской академии в Анаполисе (США).

В августе Джон Болтон на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявлял о «незаконной аннексии» Крыма.