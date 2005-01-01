Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко встал на колени у могилы сенатора Джона Маккейна на кладбище Военно-морской академии в Анаполисе (США).

«Большой друг Украины Джон Маккейн был одним из самых известных воспитанников Военно-морской Академии США в Аннаполисе», – написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что вместе с женой Мариной Порошенко возложил цветы к могиле «истинного героя не только американского, но и украинского народа».

В записи также были опубликованы фотографии; на одной из них президент Украины стоит перед могилой американского сенатора на коленях.

Однако вскоре после критики в Сети именно это фото было удалено, но его сохранили другие интернет-пользователи.

Петр Порошенко встал на колени на могиле...Джона МакКейна.



Без комментариев. pic.twitter.com/E64GdWA6Mm — щука ФСО (@shchukaFSO) 28 сентября 2018 г.

Напомним, 81-летний Маккейн умер в августе после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Порошенко принимал участие в церемонии прощания с сенатором. Позже он захотел назвать в честь Маккейна улицу в Киеве.