Объявлена дата начала приема заявок на конкурс «Лидеры России»

Прием заявок на второй всероссийский конкурс для молодых управленцев «Лидеры России» стартует 10 октября, сообщил руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Старт конкурса состоится 10 октября, в этот день будет пресс-конференция, на которой мы озвучим все изменения, которые произойдут в этом году в проведении конкурса. Сразу после пресс-конференции начнется прием заявок для участия в конкурсе», – цитирует Комиссарова ТАСС.

По его словам, организаторы расскажут о времени каждого этапа, о сроках завершения заочных испытаний и проведения очных полуфиналов и финалов.

Комиссаров отметил, что интерес к конкурсу растет и «заявок на конкурс точно будет больше, чем в прошлом году».

Первый сезон всероссийского конкурса управленцев начался в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. подавших заявки на конкурс в финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. Победителями стали 103 человека, все они получили наставников из числа руководителей в сфере госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровнях.

В сентябре победители всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» поднялись на Эльбрус и открыли там одноименный клуб.

Конкурс «Лидеры России» – проект открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина.