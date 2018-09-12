Участники конкурса «Лидеры России» открыли клуб победителей на Эльбрусе

Победители всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» поднялись на Эльбрус и открыли там одноименный клуб, сообщил один из участников восхождения Максим Карпов.

Перед началом подъема участники конкурса провели экологическую акцию у подножия самый высокой горы в Европы. Затем группа поднялась на высоту 4,2 тыс. метров, откуда к вершине, расположенной на высоте 5 тыс. 642 метра отправились наиболее подготовленные «лидеры», сообщает «Лента.ру».

По данным ТАСС, участники восхождения заложат капсулу с посланием будущим победителям. «В капсуле содержатся пожелания будущим победителям конкурса. Мы надеемся, что это будет хорошей традицией, и победители следующих конкурсов «Лидеры России» также будут подниматься на Эльбрус», – рассказал глава АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Задачей нового клуба является объединение людей, настроенных на покорение вершин, в профессиональном и личном плане. После спуска участники восхождения проведут занятия в приэльбрусских школах.

Первый сезон всероссийского конкурса управленцев начался в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. подавших заявки на конкурс в финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. Победителями стали 103 человека, все они получили наставников из числа лучших руководителей из сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровнях.