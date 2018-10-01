Глава СВР дал оценку «делу Скрипалей»

Отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери является грубо сколоченной провокацией, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, сделано непрофессионально. Поэтому я могу еще раз подтвердить, что это была грубо сколоченная и сшитая провокация», – цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее во вторник из книги журналиста BBC Марка Урбана «Дело Скрипаля» стало известно, что Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к попытке его отравления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Лондон действует по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться».

Напомним, Британия подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. На днях британские СМИ сообщали о появлении третьего подозреваемого по «делу Скрипалей».