Захарова объяснила принцип Лондона в деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон действует по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное – осадок». Так она прокомментировала «правильные» выводы британских СМИ из истории в Солсбери.

«Британская пресса сделала очередной «правильный» вывод в солсберецкой истории: раз за несколько дней в Москве никто официально не предъявил Чепыгу, значит, значит Боширов и есть Чепыга или Чепыга и есть Боширов», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, британские коллеги действуют просто.

«От Москвы требуют провести смотрины «сотрудников ГРУ», «героев России» и других виртуальных якобы участников драмы, а со своей стороны в принципе ничего не рассказывают о ходе следствия, кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ. Действует Лондон по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное – осадок». Я напомню: хотелось бы до Чепыги посмотреть на Скрипаля», – отметила дипломат.

Ранее Захарова поиздевалась над попыткой Лондона «отмыть» Солсбери от Скрипалей.

Напомним, по информации The Guardian, власти британского Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города, ставшего известным на весь мир после «отравления» Сергея и Юлии Скрипалей.