Захарова поиздевалась над попыткой Лондона «отмыть» Солсбери от Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщение британской газеты The Guardian о том, что власти Солсбери, где якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, наняли специалистов, чтобы провести ребрендинг города.

«Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов – Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», – написала она в Facebook.

«А как бы вы помогли солсберецким с изменением образа? Референдум пока не предлагать – как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией», – добавила Захарова.

Накануне Лавров пошутил о том, что Россия не переманивает фермеров из Южно-Африкаской республики, так как сейчас занята «вмешательством в выборы» в Каталонии.

Напомним, по информации The Guardian, власти британского Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города, ставшего известным на весь мир после «отравления» Сергея и Юлии Скрипалей.