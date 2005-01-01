Лавров пошутил по поводу приоритетов России

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не переманивает фермеров из Южно-Африкаской республики, так как сейчас занята «вмешательством в выборы» в Каталонии.

Южноафриканский журналист попросил Лаврова прокомментировать слухи о том, что Москва якобы готова переманить к себе обездоленных фермеров из ЮАР, передает ТАСС.

В ответ министр пошутил, что России «не до ваших фермеров, вы от нас слишком далеко», и Москва в данный момент занята «вмешательством в выборы в Каталонии».

В ЮАР действует закон, по которому белые фермеры обязаны продавать свою землю коренному населению по фиксированной цене, без возможности торга и отказа от сделки.

Напомним, в июне в ЮАР начались массовые протесты против убийств белых фермеров (буров).

Буры также задумались над тем, чтобы переселиться в Россию, в Ставрополье. Регион уже посетила с «ознакомительной поездкой» делегация буров. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.