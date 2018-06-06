В ЮАР начались массовые протесты против убийств белых фермеров

По всей Южноафриканской республике проходят протесты против убийства белых фермеров; согласно официальной статистике, в 2017-2018 году произошло 47 подобных инцидентов, однако многие считают, что данные занижены.

20 лет назад было зарегистрировано 153 убийства фермеров. Власти утверждают, что подобные инциденты достигли 20-летнего минимума, однако в ЮАР подвергают сомнению данные официальной статистики, пишет IOL.

По данным общественников, количество убийств наоборот растет – с 2011 года, по их данным, происходит ежегодный прирост подобных случаев, а также в целом атак на фермы. С начала 2018 года была атакована 201 ферма, 27 фермеров убиты.

В ЮАР люди, живущие в сельской местности, наименее защищены от вооруженных нападений, они подвергаются изнасилованиям, грабежу и насилию, направленному на уничтожение имущества фермерских хозяйств.

Именно в связи с продолжающимися нападениями на фермеров и позицией властей по этому поводу по всей ЮАР проводятся массовые акции протесты.

Между тем, в феврале парламент ЮАР большинством голосов принял закон об экспроприации земель у белых фермеров, компенсацию им не предоставят. В начале января черным африканцам в ЮАР пообещали вернуть землю, отнятую у их предков белыми колонистами.