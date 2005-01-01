Британия нашла «сообщника» Петрова и Боширова

У спецслужб Великобритании появился третий подозреваемый по «делу Скрипалей», сообщают британские СМИ.

Daily Telegraph пишет, что британским спецслужбам удалось установить личность «третьего сотрудника российской военной разведки», который «мог выполнять разведывательную миссию» в Солсбери, передает ТАСС.

В частности, по версии британской стороны, он составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какой дверью тот пользуется, передает РИА «Новости».

Имя нового подозреваемого не сообщается.