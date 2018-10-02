Российский рынок акций повысился на дорогой нефти

В начале торгов во вторник российский рынок акций повысился, отыгрывая дорожающую больше 85 долларов за баррель нефть.

По данным на 10.09 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,1% – до 2475 пунктов, передает РИА «Новости».

Индекс РТС повысился на 0,2% – до 1194 пунктов.

Напомним, цена на нефть марки Brent во вторник составляет 85,06 доллара за баррель.