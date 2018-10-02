Нефть торгуется вблизи максимальных цен с 2014 года

Во вторник цены на нефть умеренно растут и находятся в районе максимальных отметок за четыре года в ожидании сокращения экспорта сырья из Ирана и на оптимизме по поводу заключения нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, следует из данных торгов.

По данным на7.33 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% – до 85,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35% – до 75,56 доллара за баррель.

Цена на нефть сохраняет положительную динамику, так как инвесторы опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч заявил в комментарии агентству Market Watch, что его удивило столь сильный взлет цен на нефть. Он связал эту динамику также и с оптимизмом вокруг объявления о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.

Кроме того, по мнению эксперта, «растут ожидания возможного роста цен на нефть до 100 долларов за баррель».

Он отметил, что даже малейшая негативная для сырьевого рынка новость может спровоцировать распродажи на нем.

Напомним, в понедельник цена на нефть Brent обновила максимум с 2014 года.

Также в понедельник стало известно о перезаключении на новых условиях Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. В конце августа Трамп объявил об аналогичных договоренностях с Мексикой.